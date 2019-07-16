Жители Ставрополя накинулись на родителей на велодорожках

СЕГОДНЯ 15:55 2019-07-16T15:55:48+03:00

Видеозапись с прогулкой мамы и папы по велодорожкам привела в соцсети к скандалам

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В Ставрополе попавшие на видео родители, гуляющие с колясками на велодорожках, подверглись общественному порицанию. Автор ролика утверждает, что застал на месте преступления ставропольцев на улице Космонавтов. Мнения комментаторов, по традиции, разделились на противоположные. Одни говорят об отсутствии пешеходных дорожек, другие — о наглости людей с колясками.

«Своё ТВ» пишет, что ролик набрал 2 тысячи просмотров за 20 минут.

Один пользователь интернета заявил: «Чем они вам помешали, объехал спокойно, и всё. Почему когда велосипедисты едут по проезжей части и их приходится объезжать, мы не снимаем это на телефон и не выкладываем в пабликах?», – резюмировал пользователь интернета.

ИСТОЧНИК KP.RU