Ставропольская мама позвонила спасателям из-за летучей мыши в детской
Женщина не стала пытаться избавиться от гостьи самостоятельно
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Поздно вечером 15 июля в Ставрополе в квартиру, где живет женщина с ребенком, залетела летучая мышь. 31-летняя мама обнаружила животное в детской комнате. Она так испугалась, что схватила ребенка в охапку и позвонила спасателям.
Подоспевшие мужчины аккуратно поймали гостью и выпустили на свободу, сообщили в пресс-службе ПАСС СК.
ИСТОЧНИК KP.RU