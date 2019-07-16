Ставропольская мама позвонила спасателям из-за летучей мыши в детской

СЕГОДНЯ 16:33 2019-07-16T16:33:15+03:00

Женщина не стала пытаться избавиться от гостьи самостоятельно

Изменить размер текста: A A

Поздно вечером 15 июля в Ставрополе в квартиру, где живет женщина с ребенком, залетела летучая мышь. 31-летняя мама обнаружила животное в детской комнате. Она так испугалась, что схватила ребенка в охапку и позвонила спасателям.

Подоспевшие мужчины аккуратно поймали гостью и выпустили на свободу, сообщили в пресс-службе ПАСС СК.

ИСТОЧНИК KP.RU