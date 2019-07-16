2019-07-16T16:33:15+03:00
Происшествия

Ставропольская мама позвонила спасателям из-за летучей мыши в детской

Женщина не стала пытаться избавиться от гостьи самостоятельно
Полина ШАПОШНИКОВА
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Поздно вечером 15 июля в Ставрополе в квартиру, где живет женщина с ребенком, залетела летучая мышь. 31-летняя мама обнаружила животное в детской комнате. Она так испугалась, что схватила ребенка в охапку и позвонила спасателям.

Подоспевшие мужчины аккуратно поймали гостью и выпустили на свободу, сообщили в пресс-службе ПАСС СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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