Школу и больницу повредил ураган в селе Красногвардейского района
Стихия настигла село 16 июля
Фото: инстаграм губернатора Владимира Владимирова
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Ураган обрушился на Красногвардейский район днем 16 июля. В селе Ладожская Балка пострадали школа, 2 детских сада, больница, местный ДК и здание администрации. Стихия повредила крышу, а помещения затопило. Деревья и линии электропередач снесены, отключено от электроснабжения больше 1800 абонентов. На месте работают оперативные службы.
Губернатор дал поручение оказать району помощь, а объекты пообещал восстановить в короткие сроки.
Глава Красногвардейского муниципального района Ставропольского края сообщил, что дети не пострадали и ситуация под контролем.
ИСТОЧНИК KP.RU