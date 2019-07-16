Школу и больницу повредил ураган в селе Красногвардейского района

СЕГОДНЯ 17:03 2019-07-16T17:20:20+03:00

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Ураган обрушился на Красногвардейский район днем 16 июля. В селе Ладожская Балка пострадали школа, 2 детских сада, больница, местный ДК и здание администрации. Стихия повредила крышу, а помещения затопило. Деревья и линии электропередач снесены, отключено от электроснабжения больше 1800 абонентов. На месте работают оперативные службы.

Губернатор дал поручение оказать району помощь, а объекты пообещал восстановить в короткие сроки.

Глава Красногвардейского муниципального района Ставропольского края сообщил, что дети не пострадали и ситуация под контролем.

ИСТОЧНИК KP.RU