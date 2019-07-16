Мошенник в Ставрополе продавал землю, принадлежащую городу

СЕГОДНЯ 17:24 2019-07-16T17:24:49+03:00

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В Ставрополе пресечена деятельность мошенника, который похитил муниципальную землю.

8 июля 2010 года женщина обратилась в Управление Росреества за регистрацией права собственности на участок земли по адресу ул Марьинская,38. Она представила якобы выданное администрацией города свидетельство о праве собственности. Документ оказался подделкой. Женщина рассказала, что сын бывшего мужа Сергей Сергеев попросил сдать ее документы в Росреестр, выдав ей липовую бумажку о том, что земля принадлежит ей. Он же позднее обманом получил у нее нотариальную доверенность и продал участок за 700 тысяч. Кадастровая стоимость земли — больше 2 млн рублей. Это и есть та сумма ущерба, которую ставрополец причинил бюджету города.

Суд приговорил Сергеева к 2 годам условно.

ИСТОЧНИК KP.RU