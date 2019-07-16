2019-07-16T18:50:53+03:00
Звезды

Артистам из Чечни придется согласовывать выступления даже в интернете

Меры связаны с массовым обманом людей
Антон ШАПОВАЛОВ
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Артистам из Чечни придется согласовывать выступления даже в интернетеАртистам из Чечни придется согласовывать выступления даже в интернете
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Фальшивые артисты из YouTube, которые прикрываются чеченской национальной культурой, порочат репутацию республики. В этом уверен министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааев.

Как отмечают борцы с нелегальными артистами, аудитория таких псевдозвезд сидит на YouTube, в Instagram и во "Вконтакте". На этих площадках они продвигают свой продукт, стилизованный под нечто национальное. Со слов Дааева, такие записи в интернете портят имидж всей нации и способствует тому, чтобы «уникальный творческий стиль вайнахов» исчез.

Министр культуры встретился с такими музыкантами и напомнил им о том, что в Чечне уже несколько лет есть специальная комиссия, созданная по указу Рамзана Кадырова. Задача этой коллегии — изучить продукт национального творчества. Только после того, как комиссия одобрит песню, её можно выпускать в свет.

- Люди прекрасно знают, что если человек хочет стать артистом, у него должны быть свои песни, свой репертуар. Уже который год по поручению Главы ЧР Рамзана Ахматовича создана специальная комиссия. Только после одобрения песни комиссией музыка может выйти в народ, - сказал Дааев.

Министр считает, что только такими мерами чеченский народ сможет сохранить свою национальную идентичность. Кроме этого, он объяснил артистам, что их задача в первую очередь — поддержка положительного имиджа республики.

Дааев пообещал продолжить ловить таких артистов и выводить их на чистую воду. Он также добавил, что для настоящих певцов в Чечне есть много других площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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