Самый милый министр Алании: кто сменил Габулова на посту
Должность заняла чемпионка Европы по карате
Самый милый министр Алании: кто сменил Габулова на постуФото: СОЦСЕТИ
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Стало известно, кто сменит на должности министра спорта Северной Осетии Владимира Габулова. На место бывшего футболиста станет чемпионка мира и Европы по карате Мария Соболь.
Напомним, Габулов ушел со своего поста, потому что ему предложили стать президентом футбольного клуба "Алания" и советником главы Северной Осетии по спорту. Соболь раньше тоже работала чиновником: она уходит из отдела протокола администрации главы и правительства республики.
ИСТОЧНИК KP.RU