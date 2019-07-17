Самый милый министр Алании: кто сменил Габулова на посту

СЕГОДНЯ 10:37 2019-07-17T10:38:40+03:00

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Стало известно, кто сменит на должности министра спорта Северной Осетии Владимира Габулова. На место бывшего футболиста станет чемпионка мира и Европы по карате Мария Соболь.

Напомним, Габулов ушел со своего поста, потому что ему предложили стать президентом футбольного клуба "Алания" и советником главы Северной Осетии по спорту. Соболь раньше тоже работала чиновником: она уходит из отдела протокола администрации главы и правительства республики.

ИСТОЧНИК KP.RU