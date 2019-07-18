2 млн рублей за незаконное начисление коммунальных услуг вернули ставропольцам в 2019 году
18 июля в прокуратуре края подвели итоги работы первого полугодия 2019 года. В заседании участвовал заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин.
Особое внимание прокуратуры в этом году было уделено ликвидации задолженности по зарплате. Восстановили права больше 3 тысяч граждан, а общая сумма возвращенных долгов составила 77 млн рублей.
Больше 2 млн рублей возвращено потребителям за незаконно начисленную коммунальную плату.
69 исков подано на восстановление жилищных прав детей-сирот. Всего 56 сирот получили квартиры в 2019 году.
Рассматривались в прокуратуре и жалобы горожан. С подачи заявителей прекращена работа 4 игорных заведений, а работа 9 — приостановлена.
Дмитрий Демешен поставил задачи по укреплению законности и правопорядка на текущий период 2019 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры СК.
ИСТОЧНИК KP.RU