2019-07-18T18:05:45+03:00
Происшествия

Дагестанец после пьянки проснулся в мечети и украл оттуда все деньги

Молодой человек сознался в содеянном
Антон ШАПОВАЛОВ
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20-летний молодой человек из села Аксай приехал в Хасавюрт, чтобы встретиться с друзьями в «неформальной» обстановке. Они гуляли по городу, и парень настолько утомился, что пошел отдыхать в Песочную мечеть. Проснувшись в пять утра и осмотревшись, молодой человек отверткой вскрыл сейф. Оттуда он достал шесть тысяч и «потратил на нужное».

В полицию обратился 49-летний служащий мечети. Он рассказал сотрудникам МВД, что из взломанного сейфа пропало шесть тысяч рублей. Полиция тут же установила личность подозреваемого и задержала его.

- Я прошу прощения. Очень сожалею об этом. Больше такого не повторится, - раскаялся молодой человек.

Против него открыли уголовное дело по второй части 158 статьи ("кража"). Ему грозит пять лет тюрьмы. Мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Сейчас он под стражей.

Раскаяние дагестанца, обокравшего мечеть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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