Дагестанец после пьянки проснулся в мечети и украл оттуда все деньги
20-летний молодой человек из села Аксай приехал в Хасавюрт, чтобы встретиться с друзьями в «неформальной» обстановке. Они гуляли по городу, и парень настолько утомился, что пошел отдыхать в Песочную мечеть. Проснувшись в пять утра и осмотревшись, молодой человек отверткой вскрыл сейф. Оттуда он достал шесть тысяч и «потратил на нужное».
В полицию обратился 49-летний служащий мечети. Он рассказал сотрудникам МВД, что из взломанного сейфа пропало шесть тысяч рублей. Полиция тут же установила личность подозреваемого и задержала его.
- Я прошу прощения. Очень сожалею об этом. Больше такого не повторится, - раскаялся молодой человек.
Против него открыли уголовное дело по второй части 158 статьи ("кража"). Ему грозит пять лет тюрьмы. Мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Сейчас он под стражей.
Раскаяние дагестанца, обокравшего мечеть.
ИСТОЧНИК KP.RU