25 домов повредил ураган в Ладовской Балке

СЕГОДНЯ 17:58 2019-07-18T18:03:28+03:00

За два дня спасатели и местные жители убрали 204 поваленных дерева

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25 частных домов повредил ураган в селе Ладовская Балка 16 июля, сообщает пресс-служба ПАСС СК. Потери понесли школа, детсад, дом культуры и больница.

Спасатели с утра и до вечера ликвидировали последствия разгула стихии: распиливали и убирали деревья. Местные жители активно подключились к работе.

За 17 и 18 июля убрано 204 дерева. Сейчас восстановительные работы в селе завершены.

ИСТОЧНИК KP.RU