В Кабардино-Балкарии ожидается град

СЕГОДНЯ 18:04 2019-07-18T18:05:22+03:00

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По сообщению спасателей со ссылкой на синоптиков, в КБР в ближайшие часы пойдет ливень с градом.

- До конца суток 18, 19 июля по КБР ожидается сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра 23 м/с, на реках подъём уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объёма, - говорят в ГУ МЧС республики.

В связи с чем могут произойти ЧС: подтопления, прорыв дамб, подмыв опор мостов и прочее. Местных просят воздержаться от поездок и остаться дома или на работе, пока циклон не пройдет.

ИСТОЧНИК KP.RU