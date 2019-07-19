«Не трогайте наших женщин»: армяне по ошибке устроили массовую драку с чеченцами

СЕГОДНЯ 12:19 2019-07-19T14:51:07+03:00

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Курьёзная история произошла в Краснодарском крае: после массовой драки между уроженцами Армении и Чечни оказалось, что причины для потасовки не было. Армяне, пытавшиеся защитить своих девушек, по ошибке напали не на тех кавказцев. Подробности в своём видеоблоге рассказал первый заместитель мэра Грозного Иса Хаджимурадов.

Курьёзная история произошла в посёлке Водники. Группа из 30-40 армян напала на уроженцев Чеченской Республики, находившихся в численном меньшинстве. Четверых сильно избили. Остальные бросили клич в соцсетях и мессенджерах — «чеченцам нужна помощь братьев».

Чеченцы попросили помощи у братьев после нападения в Краснодарском крае.

Поддержку пострадавшие тут же получили — некоторые приехали вступиться за своих даже их Грозного. Но во время следующей встречи оказалось, что нападение было ошибкой: разъярённые оппоненты защищали честь армянских девушек, но перепутали молодых людей, которые к ним приставали. Позже оказалось, что это была группа нетрезвых дагестанцев.

Как сообщил Хаджимурадов, успокаивая «братьев», помощь больше не нужна, проблема решена миром, а нападавшие извинились за свои действия. В местном МВД сообщили, что по факту массовой драки в полицию никто не обращался.

— Несмотря на это, по сообщениям СМИ и информации, размещённой в социальных сетях проводится проверка. В случае выявления подобного происшествия, будут приняты меры в соответствии с уголовным и административным кодексами РФ, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе УМВД по городу Краснодару.

ИСТОЧНИК KP.RU