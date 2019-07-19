Ингушетия лишилась двух министров

СЕГОДНЯ 17:01 2019-07-19T17:12:55+03:00

Министр образования и глава министерства финансов подали в отставку

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Два министра в Ингушетии подали прошение об отставке 19 июля. Врио главы Республики Махмуд-Али Калиматов подписал указы об освобождении чиновников от должностей.

РИА-Новости пишут, что, по сведениями источника в администрации главы Ингушетии, уволились министр образования и науки Юсуп Костоев и глава республиканского министерства финансов Бекхан Оздоев. Они не проработали и 5 лет.

В середине июля заявление об уходе написал первый заместитель председателя правительства Ингушетии Багаудин Оздоев.

Напомним, новый врио главы Ингушетии приступил к обязанностям в июне.

ИСТОЧНИК KP.RU