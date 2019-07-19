Единороссы поддержат нынешних глав Ингушетии и КБР на выборах
Нынешнее руководство Ингушетии, КБР и Крыма «Единая Россия» будет продвигать на выборах глав регионов в 2019 году. Все три кандидатуры предложит партия президенту.
Руководителей трех регионов изберут депутаты региональных парламентов из представленных президентом России трех кандидатур по представлению политических партий.
С назначением на должность главы КБР вопрос решится 3 октября.
Казбек Коков является врио с сентября 2018 года. Глава Ингушетии станет известен 8 сентября. После отставки Юнус-Бека Евкурова Владимир Путин назначил врио руководителя республики 60-летнего экс-прокурора региона Махмуда-Али Калиматова.
ИСТОЧНИК KP.RU