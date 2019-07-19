Около 100 заявок на материльную компенсацию после урагана поступило от жителей Ладовской Балки

СЕГОДНЯ 19:07 2019-07-19T19:07:44+03:00

Режим ЧС будет действовать в ставропольском селе до полного восстановления после удара стихии

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Пострадавшим от ураганного ветра жителям села Ладовская Балка на Ставрополье начади раздавать стройматерилы. С их помощью люди смогут подлатать дома. Уже поступило около сотни заявок на материальную компенсацию, которая составляет 10 тысяч рублей на каждого члена семьи. Все поврежденные соцобъекты восстановлены, кроме школы. Ей предстоит замена крыши, идут подготовительные работы.

Режим ЧС будет действовать в селе до полного восстановления.

ИСТОЧНИК KP.RU