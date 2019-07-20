Ставрополье устроит каникулы для 220 иркутских ребят, пострадавших от наводнения

СЕГОДНЯ 08:23 2019-07-20T10:12:50+03:00

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70 детей из пострадавшей от наводнения Иркутской области приехали на Ставрополье. Они отдохнут в Кисловодске, немного отвлекшись от своих переживаний. Всего ожидается приезд 220 детей. Регион готов принять и больше, если родители и дети изъявят такое желание.

Губернатор края Владимир Владимиров написал в своем Инстаграм:

«Есть хорошие слова: чужих детей не бывает. Поэтому помогаем и будем помогать».

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Среди тех, кому удалось задать вопрос президенту одним из первых оказался 6-летний мальчик Матвей Сафронов. Мальчишка, не постеснялся и первым начал разговор с президентом, когда он вошел в его комнату в пункте временного размещения (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU