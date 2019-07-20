В КБР ночью убили охранника больницы

СЕГОДНЯ 10:01 2019-07-20T10:01:01+03:00

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В КБР следком возбудил уголовное дело по факту разбойного нападения и убийства мужчины в Тереке. Убитый работал охранником в поликлинике. Ночью 19 июля ему по телефону назначили встречу. На месте встречи неизвестные попытались отобрать у него автомобиль и нанесли множество ножевых ранений. Мужчина забежал в соседний двор, где успел случайным прохожим сообщить, что на него напали. Затем несчастный умер от полученных ранений. Неизвестные уехали на отобранной машине. Следствие устанавливает личности нападавших.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU