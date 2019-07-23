2019-07-23T10:31:52+03:00
Политика

Новый глава 49-й общевойсковой армии представлен в Ставрополе

Михаил Зусько сменил Сергея Севрюкова
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Ставрополе назначили нового командующего 49-й общевойсковой армией ЮВО. Им стал генерал-майор Михаил Зусько, который сменил генерал-лейтенанта Сергея Севрюкова. На церемонии передачи штандарта Севрюкова благодарили за безупречную службу.

Михаил Зусько вырос от командира взвода до командующего армией, защищал южные рубежи РФ в СКФО и на Юго-Западном стратегическом направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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