2019-07-23T15:01:37+03:00
Происшествия

Женщина заставляла 4-летнюю дочь попрошайничать в Ингушетии

Девочка работала на холоде всю осень и часть зимы
Антон ШАПОВАЛОВ
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В городе Малгобек Ингушетии уроженка Узбекистана принуждала свою четырехлетнюю дочь попрошайничать. Никудышной матери дали условный срок.

Следователи установили, что маленькая девочка выпрашивала деньги в течение четырех месяцев. Дело было осенью и зимой. Ребенок выходил на улицу и с вытянутой рукой стоял на холоде и морозе. Все средства доставались родителю.

- 32-летняя гражданка Узбекистана систематически нарушала вторую часть 151 статьи УК РФ. Суд признал женщину виновной. Ей назначено наказание в виде одного года лишения свободы. Наказание условное. Испытательный срок назначен на один год, - сказано в сообщении пресс-службы Прокуратуры Ингушетии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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