2019-07-23T15:51:28+03:00
Происшествия

Жители Дагестана украли золото и бриллианты на миллион рублей во время свадьбы

Подозреваемые воспользовались добротой друзей
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Жители Дагестана украли золото на миллион рублей во время свадьбыЖители Дагестана украли золото на миллион рублей во время свадьбыФото: Борис КУДРЯВОВ
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Полиция Дагестана поймала двух жителей республики, которые вынесли из дома знакомых золотые украшения на сумму в 950 тысяч рублей. Подозреваемые признали вину, сообщает пресс-служба МВД по Дагестану.

Кража произошла 14 июля, когда потерпевший был с семьей на свадьбе. Пока никого не было дома, вор проник домой через пластиковое окно. Глава семьи быстро обратился к полицейским, которые нашли следы преступления. По ним они установили, что украшения украли 49-летний и 34-летний жители Дербента. Их задержали, они дали признательные показания.

Позже выяснилось, что один из злоумышленников общался с пострадавшими. Он знал, что у семьи есть дорогие украшения.

- Он предложил своему другу, неоднократно судимому за аналогичные деяния, совершить кражу. Все обдумав и составив план соучастники решились на преступление, - говорится в сообщении пресс-службы.

Украшения мужчины продали и вырученное поделили на двоих. Причастность задержанных к подобным преступлениям проверяется. Против них открыли уголовное дело по третьей части 158 статьи (кража).

Обвиняемые в краже дорогих украшений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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