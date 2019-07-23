2019-07-23T16:50:01+03:00
Происшествия

Банда в одинаковой одежде устроила драку с полицейскими в Дагестане

Дело дошло до стрельбы с ранениями
Антон ШАПОВАЛОВ
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Банда в одинаковой одежде устроила драку с полицейскими в ДагестанеБанда в одинаковой одежде устроила драку с полицейскими в ДагестанеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Сотрудникам МВД по Дагестану пришлось применить оружие, чтобы успокоить буйных мужчин. Пистолет пытались отобрать, но его удалось сохранить, передает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в четыре утра в селе Куйсун Магарамкентского района. Патруль остановил «Ниву», чтобы проверить водителя. В салоне машины было пятеро: водитель и его пассажиры оказались пьяны.

Когда автомобиль стали осматривать, к сотрудникам МВД подошли ещё двое. Один из них мешал полицейским, ругая их матом, а на замечания и предупреждения не реагировал.

- В соответствии с Федеральным законом «О полиции», полицейский был вынужден применить оружие и произвел предупредительные выстрелы в воздух, но это не остановило дебоширов, - сказано в сообщении ведомства.

Один из зачинщиков столкновения попытался выхватить пистолет, но получил только пулю в ногу. Всех мужчин задержали и доставили в отделение, раненного отвезли в больницу.

По итогам медицинской экспертизы, у двух задержанных в крови обнаружили большое количество алкоголя, а ещё у двух — наркотики. Пробы остальных мужчин вскоре обработают. Всем задержанным предъявили обвинения по 318 статье УК РФ.

Дагестанцы оказывают сопротивление полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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