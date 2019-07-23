За 5 лет Ставрополье избавится от аварийных школ
В Петровском округе в селе Константиновском ремонтируют школу № 11, самую большую в округе, рассчитанную на 500 учеников. На модернизацию направят 10 млн рублей, работы завершат к 1 сентября. Учреждение располагается в двух зданиях 1968 и 1972 годов постройки. Сейчас идет ремонт 1-го этажа главного здания.
Прибывший с инспекцией губернатор края Владимир Владимиров заявил, что в течение 5 лет в регионе реализуют программу ликвидации аварийности школ.
То есть в первую очередь будут ремонтировать аварийные и закрытые школы.
Повезло и участковой больнице села Константиновского, которую капитально ремонтируют впервые за 49 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU