За 5 лет Ставрополье избавится от аварийных школ

СЕГОДНЯ 17:08 2019-07-23T17:26:28+03:00

Их будут ремонтировать в первую очередь

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В Петровском округе в селе Константиновском ремонтируют школу № 11, самую большую в округе, рассчитанную на 500 учеников. На модернизацию направят 10 млн рублей, работы завершат к 1 сентября. Учреждение располагается в двух зданиях 1968 и 1972 годов постройки. Сейчас идет ремонт 1-го этажа главного здания.

Прибывший с инспекцией губернатор края Владимир Владимиров заявил, что в течение 5 лет в регионе реализуют программу ликвидации аварийности школ.

То есть в первую очередь будут ремонтировать аварийные и закрытые школы.

Повезло и участковой больнице села Константиновского, которую капитально ремонтируют впервые за 49 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU