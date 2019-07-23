Жительница Чечни выиграла в лотерею и пустит миллион на путешествия

СЕГОДНЯ 17:23 2019-07-23T17:27:12+03:00

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Повезло в лотерею жительнице Чечни Зое Начаевой. 1 миллион рублей выиграла обычная сотрудница банка из Гудермеса. Джек-пот не сорвала, но выиграла неплохую сумму. А во время трансляции вообще занималась внуком - за игрой следила дочка. Она и сообщила, что билет оказался «золотым».

Миллион женщина потратит на путешествия, ремонт квартиры и благотворительность, пишет «Newstracker».

ИСТОЧНИК KP.RU