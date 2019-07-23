Дезертира осудили на Ставрополье

СЕГОДНЯ 17:49 2019-07-23T17:50:13+03:00

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Сержанта-дезертира осудил Ставропольский гарнизонный военный суд. В марте 2014 года молодой защитник родины не явился на службу, а в мае 2019 был арестован полицейскими Ставропольского гарнизона. Во время отсутствия он попал в переплет: дважды привлекался к уголовной ответственности. Суд назначил дезертиру 2 года 5 дней колонии общего режима.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU