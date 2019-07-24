2019-07-24T17:03:49+03:00
Общество

Путешествие из Ставрополя во Владивосток на велосипеде закончилось для Натальи Ивановой не по плану

Путешественница с сахарным диабетом успела отъехать от дома на 4 тысячи километров
Полина ШАПОШНИКОВА
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Проблемы со здоровьем и погода помешали путешественнице из Ставрополя доехать на велосипеде до Владивостока. Наталья Иванова вынуждена была прервать путь в Новосибирской области, где бушуют лесные пожары. К тому же в Сибири южанка подхватила бронхит.

Иванова, несмотря на свой сахарный диабет первой степени, успела отмотать 4 тысячи километров от Ставрополя на верном двухколесном. Она ни о чем не жалеет и в целом довольна собой, пишет Newstracker со ссылкой на соцсети путешественницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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