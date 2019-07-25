2019-07-25T15:04:37+03:00
Политика

Кристина Орбайкайте выступила на подтанцовке у Пугачевой в Ставрополе

Звездная мама пригласила дочку на сцену, чтобы согреть ее
Полина ШАПОШНИКОВА
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Волгоградский кинооператор Генриетта Перьян вспоминает концерт Аллы Пугачевой в Ставрополе, на котором Кристина Орбакайте впервые вышла на сцену. В июле 1979 года дочке 30-летней звезде русской эстрады было всего 8. Пугачева пела на стадионе краевого центра за себя и за неприехавшего в тот вечер певца Юрия Богатикова. Концерт длился с 10 вечера до начала второго ночи.

«Я сидела рядом с Кристиной, которая все время ездила с мамой на гастроли. Она была в легком летнем платьице, а вечер был холодный», - вспоминает Генриетта Перьян. Певица увидела эту картину и решила согреть дочку, жестом пригласила ее к себе. Девочка тут же выбежала на сцену и без стеснения стала танцевать с мамой. «Это был дебют Кристины на сцене», - говорит Перьян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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