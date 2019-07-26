2019-07-26T16:09:11+03:00
Общество

Мажор оскорбил пожилого дагестанца за мытье двора

Местные жители собираются с ним расправиться
Антон ШАПОВАЛОВ
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Грубиян оскорбил пожилого дагестанца за мытье двораГрубиян оскорбил пожилого дагестанца за мытье двораФото: СОЦСЕТИ
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В Дербенте произошел неприятный инцидент. Молодой человек на белой иномарке с необычным номером (999) оскорбил дедушку, который мыл собственный двор из шланга. Все произошло на улице Крупской.

Пожилой дагестанец попытался объяснить обидчику, что это его двор и он может мыть территорию сколько угодно. Но тот не стал даже слушать: пару раз оскорбил старика и уехал.

Самое удивительное: автор ролика - сам оскорблявший. Он разослал его по всевозможным беседам в WhatsApp.

- Теперь он всем своим знакомым говорит, что он «истинный» мусульманин. Разве такое чудовище может быть мусульманином? Ждем извинений, - сказано в описании ролика в социальных сетях.

Адрес мужчины выложили рядом с постом. Теперь комментаторы угрожают человеку физической расправой, если он не извинится.

Дагестанский мажор обматерил старика за уборку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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