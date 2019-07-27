2019-07-27T18:27:38+03:00
Общество

Мажору, который оскорбил пожилого дагестанца за уборку, пришлось извиняться

На него обозлился весь город
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Мажору, который оскорбил пожилого дагестанца за уборку, пришлось извинитьсяМажору, который оскорбил пожилого дагестанца за уборку, пришлось извинитьсяФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В Дербенте молодой человек на белой иномарке с тремя девятками на номере, проезжая мимо старика, оскорбил его. Причиной бесконтрольной ругани стала уборка двора, которой занимался дедушка.

Не прошло и суток, как появилось видео, на котором мужчина извиняется перед стариком и признается, что был не прав. Свой поступок он объясняет вспыльчивостью: он въехал в лужу и испачкал свою чистую машину. Также мужчина говорит, что знает пожилого дагестанца уже очень давно. Это подтверждает и сам старик.

Когда видео расползлось по сети, мужчине обещали отомстить. Причем фигурировали и угрозы физической расправы. Однако теперь, видимо, конфликт исчерпан.

Дагестанский мажор, обматеривший дедушку, извиняется перед ним.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье главврача привлекли к уголовной ответственности
На школьных объектах Ессентуков кипит работа
Второй по величине город Чечни возглавит Кадыров
Застройщик в Ингушетии не достроил детсад, но все равно сдал его
Три ребенка утонули в Каспийском море
Дорогая иномарка сгорела на Ставрополье
Серийного вора алюминиевых лестниц задержали в Ингушетии
Над Ставрополем проплыло облако-медуза - видео
В Махачкале снесут семиэтажную новостройку
В Дагестане три села аварийно оставили без газа
Молодой человек из Дагестана своими силами делает дорогу - видео
Не донес пару метров: пожилого мужчину поймали с контрафактным алкоголем в Ингушетии
Рязанские полицейские пострадали после того, как перевернулся КамАз в Дагестане
Братья-дагестанцы выстрелами запретили своей сестре выходить замуж
Кадыров показал, как отдыхает с друзьями и приближёнными — видео
Две бригады потребовал глава Ставрополя на ремонт улицы Мира
Дом, который строили 12 лет: обманутые дольщики на Ставрополье получат квартиры
В Ингушетии не работает четверть жителей, в остальных республиках - десятая часть
Скрывавших деньги и имущество дагестанских депутатов лишили мандатов
Перевозчики Зимбабве против перевозчиков Ставрополя: иностранец рассказал, чем они отличаются
Псевдо-брокерская компания вытянула у ставропольца почти 2 млн рублей
Мажор оскорбил пожилого дагестанца за уборку
Дагестанец с ножом и пистолетом атаковал квартиру в пригороде Петербурга