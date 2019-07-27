Мажору, который оскорбил пожилого дагестанца за уборку, пришлось извиняться
В Дербенте молодой человек на белой иномарке с тремя девятками на номере, проезжая мимо старика, оскорбил его. Причиной бесконтрольной ругани стала уборка двора, которой занимался дедушка.
Не прошло и суток, как появилось видео, на котором мужчина извиняется перед стариком и признается, что был не прав. Свой поступок он объясняет вспыльчивостью: он въехал в лужу и испачкал свою чистую машину. Также мужчина говорит, что знает пожилого дагестанца уже очень давно. Это подтверждает и сам старик.
Когда видео расползлось по сети, мужчине обещали отомстить. Причем фигурировали и угрозы физической расправы. Однако теперь, видимо, конфликт исчерпан.
Дагестанский мажор, обматеривший дедушку, извиняется перед ним.
ИСТОЧНИК KP.RU
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