На школьных объектах Ессентуков кипит работа

СЕГОДНЯ 19:02 2019-07-27T19:02:32+03:00

Все будет готово к 12 августа

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Строители главных школьных объектов перешли на усиленный режим. За два погожих дня в график вошли кровельные работы десятой школы.

Подрядчик ликвидирует последствия ливней, в плотном графике идут работы на высоте. На седьмой школе для завершения благоустройства школьного двора потребуется пару дней.

Последний штрих - асфальтоукладочные работы. Уже 12 августа все ессентукские школы будут готовы к приёму детей.

ИСТОЧНИК KP.RU