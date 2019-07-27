На школьных объектах Ессентуков кипит работа
Все будет готово к 12 августа
На школьных объектах Ессентуков кипит работа
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Строители главных школьных объектов перешли на усиленный режим. За два погожих дня в график вошли кровельные работы десятой школы.
Подрядчик ликвидирует последствия ливней, в плотном графике идут работы на высоте. На седьмой школе для завершения благоустройства школьного двора потребуется пару дней.
Последний штрих - асфальтоукладочные работы. Уже 12 августа все ессентукские школы будут готовы к приёму детей.
ИСТОЧНИК KP.RU