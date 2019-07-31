Убийство в цветочном магазине: ставрополец зарезал бывшую в ее день рождения
31-летний житель Светлограда, который и раньше отказывался жить по закону, поправ основные заповеди, обвиняется в убийстве.
В этом году мужчина 16 апреля отправился поздравить с днем рождения женщину, с которой раньше вел совместный быт. Именинница была на работе в цветочном магазине. Мужчина нес ей букет. При себе у него был нож.
Но поздравительный разговор не клеился: у мужчины были планы возобновить отношения в этот день, а вот у его бывшей — нет. Тогда воспользовавшись своим физическим преимуществом, ставрополец затащил женщину в подсобку и пронзил ножом в шею, грудь и живот. Жизнь 32-летней цветочницы прервалась.
Уголовное дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU