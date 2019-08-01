Залы оперы и балета крупнее, чем в Большом, собираются создать в Ставрополе

СЕГОДНЯ 11:01 2019-08-01T11:24:49+03:00

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На Ставрополье приступили к проектированию культурного центра, который будет крупнее, чем Большой театр в Москве или Мариинский — в Питере. В величественном сооружении оборудуют два зала для оперы и балета на 3,1 тыс мест. В одном из залов установят сцену-трансформер. Учреждение планируют разместить на 13 га в Юго-Западном районе Ставрополя. Его предварительная стоимость оценивается в 5 млрд рублей.

В центре будут репетировать артисты государственного казачьего ансамбля песни и танца "Ставрополье" и другие творческие коллективы.

ИСТОЧНИК KP.RU