Залы оперы и балета крупнее, чем в Большом, собираются создать в Ставрополе
Опера и балет в крае выйдут на новый уровень
Историческая сцена Большого театраФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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На Ставрополье приступили к проектированию культурного центра, который будет крупнее, чем Большой театр в Москве или Мариинский — в Питере. В величественном сооружении оборудуют два зала для оперы и балета на 3,1 тыс мест. В одном из залов установят сцену-трансформер. Учреждение планируют разместить на 13 га в Юго-Западном районе Ставрополя. Его предварительная стоимость оценивается в 5 млрд рублей.
В центре будут репетировать артисты государственного казачьего ансамбля песни и танца "Ставрополье" и другие творческие коллективы.
ИСТОЧНИК KP.RU