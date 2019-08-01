«На банальные вопросы ответить не можешь»: глава Северной Осетии со скандалом уволил чиновника

СЕГОДНЯ 12:49 2019-08-01T12:49:58+03:00

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Пресс-служба главы Северной Осетии опубликовала видео со скандальным увольнением директора Национального музея региона за неудовлетворительную работу. Во время визита-инспекции чиновник не мог ответить на самые банальные вопросы.

Глава Северной Осетии со скандалом уволил чиновника, который не смог ответить на его вопрос.

Как отмечает пресс-служба, Валерий Кубалов получил от Битарова ряд поручений в момент реконструкции музея. В частности — расчистить и реорганизовать музейные фонды. Но во время инспекции оказалось, что тысячи экспонатов лежат в коробках даже не распакованные. Об инвентаризации и использовании фондов речи и быть не могло.

В ходе беседы глава несколько раз намекал чиновнику, что качество его работы под большим вопросом. Когда, наконец, Битаров поставил вопрос ребром: «Когда расчистите фонды?» — ответа не последовало. Кубалов сообщил, что не знает.

После этого разгневанный глава республики потребовал от него «написать заявление». Что позже и произошло.

ИСТОЧНИК KP.RU