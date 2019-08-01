Сразу 3 медицинских объекта строят на Ставрополье

СЕГОДНЯ 14:11 2019-08-01T14:11:30+03:00

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В 2019 году на Ставрополье одновременно идет строительство трех медицинских объектов. В селе Томузловском за 26, 2 млн рублей создают врачебную амбулаторию модульного типа. Начаты работы по возведению участковой больницы за 117 млн рублей в селе Кугульта, которые завершат в 2020 году.

Но самый крупный проект года — корпус детской краевой больницы, создание которого потянет на 2 млрд 833 млн рублей, которые поступят из краевого и федерального бюджетов, сообщили в пресс-службе минстроя СК.

ИСТОЧНИК KP.RU