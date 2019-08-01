2019-08-01T17:21:19+03:00
Общество

«Оператор Рудик скучает по Жорику…»: Мартиросян опубликовал пост о звезде пятигорского канала

Сотни ностальгических комментариев посыпались на страницу шоумена
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Российский шоумен Гарик Мартиросян скучает по «звезде пятигорского телевидения» ведущему новостей Жорику Вартанову. Мартиросян опубликовал в соцсети фотографии Михаила Галустяна в роли харизматичного журналиста из шоу «Наша Russia» с подписью: «Оператор Рудик скучает по Жорику…»

Ставропольцы в комментариях подхватили эстафету ностальгии, пишет «Победа26». Некоторые написали, что считают роль Жорика самой удачной ролью Галустяна.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Дагестане град разбил крыши школ, детсадов и 700 домов: ввели режим ЧС
Самострой в Ставрополе сносят за деньги города
"Синтоловый качок" поцеловал голливудскую звезду перед премьерой ее фильма
В Невинномысске прокуратура попросила поезда ездить потише
Психически больного мужчину с бородой разыскивают на Ставрополье
Первого алкоголика зарегистрировали в Ингушетии
В Ставрополе экскаватор повредил мост, движение автомобилей затруднено
Масштабный шедевр на стене здания Пятигорска создала хрупкая девушка
Сбербанк впервые провел тренировки инкассаторов и сотрудников службы охраны с использованием VR-технологий
Семья с ребёнком пострадала при пожаре в Дагестане
Самый милый фотопроект на Ставрополье: сотрудники ДПС показали, как пристегивают своих малышей
На Ставрополье читательница с Урала преступила закон ради Пушкина
Минздрав: количество зараженных ВИЧ жителей Чечни увеличивается