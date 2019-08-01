«Оператор Рудик скучает по Жорику…»: Мартиросян опубликовал пост о звезде пятигорского канала

СЕГОДНЯ 17:21 2019-08-01T17:21:19+03:00

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Российский шоумен Гарик Мартиросян скучает по «звезде пятигорского телевидения» ведущему новостей Жорику Вартанову. Мартиросян опубликовал в соцсети фотографии Михаила Галустяна в роли харизматичного журналиста из шоу «Наша Russia» с подписью: «Оператор Рудик скучает по Жорику…»

Ставропольцы в комментариях подхватили эстафету ностальгии, пишет «Победа26». Некоторые написали, что считают роль Жорика самой удачной ролью Галустяна.

ИСТОЧНИК KP.RU