СЕГОДНЯ 17:56 2019-08-01T17:56:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Кирилл Терешин, известный на всю страну фрик, поцеловал известную актрису Марго Робби, которая снималась в американском фильме "Однажды в Голливуде" ("Once Upon a Time in Hollywood"). Вместе с ней в киноленте играет Бред Питт и Леонардо ДиКаприо.

"Синтоловый качок" настолько страстно ждет премьеру комедии, что готов целовать все, что связано с картиной. В том числе - баннер, на котором крупным планом запечатлена Робби. Блондинка, со слов фрика, даже стала его девушкой.

- Фильм "Однажды в Голливуде", и в нем снимается моя телочка, - говорит синтольщик и целует девушку в разомкнутые от улыбки губы.

Насколько серьезны отношения между Терешиным и Робби - не известно. Но почему-то подписчики не верят, что такие разные люди смогли сойтись.

- Твоя телочка на деревенском лугу пасется.

- А тёлочка знает, что она твоя!?

- Какой бык дурной!

Кирилл Терешин целует голливудскую звезду.

ИСТОЧНИК KP.RU