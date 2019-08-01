"Синтоловый качок" поцеловал голливудскую звезду перед премьерой ее фильма
Кирилл Терешин, известный на всю страну фрик, поцеловал известную актрису Марго Робби, которая снималась в американском фильме "Однажды в Голливуде" ("Once Upon a Time in Hollywood"). Вместе с ней в киноленте играет Бред Питт и Леонардо ДиКаприо.
"Синтоловый качок" настолько страстно ждет премьеру комедии, что готов целовать все, что связано с картиной. В том числе - баннер, на котором крупным планом запечатлена Робби. Блондинка, со слов фрика, даже стала его девушкой.
- Фильм "Однажды в Голливуде", и в нем снимается моя телочка, - говорит синтольщик и целует девушку в разомкнутые от улыбки губы.
Насколько серьезны отношения между Терешиным и Робби - не известно. Но почему-то подписчики не верят, что такие разные люди смогли сойтись.
- Твоя телочка на деревенском лугу пасется.
- А тёлочка знает, что она твоя!?
- Какой бык дурной!
Кирилл Терешин целует голливудскую звезду.
ИСТОЧНИК KP.RU
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