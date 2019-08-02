Пявилось видео страшной аварии с пятью погибшими на Ставрополье

СЕГОДНЯ 08:32 2019-08-02T13:27:15+03:00

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УГИБДД обнародовало видео с места страшного ДТП в Апанасенковском районе Ставрополья, где погибли пять человек. На кадрах виден грузовик "Рено", выехавший на обочину. У него повреждена кабина и бортики кузова, в котором перевозился цемент. Также видна степень разрушений у автобуса: полностью разрушенная кабина. Пассажиры, находившиеся в передней части, не выжили.

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком на Ставрополье: 5 погибших, 19 пострадавших 00:00 00:00

Всего погибли пять человек, еще 14 находятся в Апанасенковской ЦРБ, трое из них в реанимации. По предварительным данным, причиной страшной аварии стал выезд на встречную полосу водителя грузовика. Сейчас автоинспекторы изучают запись с видеорегистратора автобуса.

В больнице рассказали, в каком состоянии находятся пострадавшие в аварии на Ставрополье 00:00 00:00

Видео страшной аварии с пятью погибшими на Ставрополье.

ИСТОЧНИК KP.RU