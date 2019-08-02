Пассажиры, пострадавшие в ДТП с автобусом и грузовиком на Ставрополье, получат страховку

СЕГОДНЯ 09:12 2019-08-02T13:25:42+03:00

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Юрий Барышников, владелец автобуса, попавшего в аварию с грузовиком, сообщил, что состояние транспорта было хорошим. Кроме того, пассажиры имели страховку. Это значит, что 18 раненых (таковы последние данные) людей могут рассчитывать на страховые выплаты. Сейчас они находятся в Апанасенковской районной больнице.

Напомним, около 3 утра в Апанасенковском районе из-за столкновения автомобилей погибли 5 человек. Автобус двигался из Волгограда в Ставрополь. Водитель допустил выезд на встречку и столкнулся с грузовиком Renault. Мужчина не выжил. Незадолго до этого водитель останавливался на стационарном посту ГИБДД в рамках операции "Сон за рулем". Поэтому предполагается, что страшная авария случилась из-за усталости водителя.

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком на Ставрополье: 5 погибших, 19 пострадавших 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU