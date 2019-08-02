Площадь пожара в цеху по обработке шерсти во Владикавказе увеличилась в десять раз

СЕГОДНЯ 10:40 2019-08-02T10:40:45+03:00

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Площадь пожара в цеху по обработке шерсти во Владикавказе достигла отметки в 700 квадратных метров. Число пострадавших выросло до 12 человек, сообщают в пресс-службе МЧС России по Северной Осетии.

Напомним, информация о том, что во Владикавказе горит цех по обработке шерсти, появилась утром в пятницу. Изначально площадь возгорания составляла 70 квадратных метров, говорилось о трех пострадавших. На место работает бригада из 20 человек, у них есть пять единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU