2019-08-02T10:50:49+03:00
Происшествия

Молодой человек убил старика из Дагестана

Возбуждено уголовное дело
Антон ШАПОВАЛОВ
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В селе Кулар Дербентского района Дагестана совершено жуткое убийство. 22-летний житель Дербента зарезал 65-летнего мужчину, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Как сообщают в ведомстве, молодой человек ударил старика ножом по груди, нанеся таким образом проникающее ранение. Из-за травм пожилой мужчина скончался на месте. Полиция задержала предполагаемого убийцу, уже открыто уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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