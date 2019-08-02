Молодой человек убил старика из Дагестана
Возбуждено уголовное дело
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В селе Кулар Дербентского района Дагестана совершено жуткое убийство. 22-летний житель Дербента зарезал 65-летнего мужчину, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Как сообщают в ведомстве, молодой человек ударил старика ножом по груди, нанеся таким образом проникающее ранение. Из-за травм пожилой мужчина скончался на месте. Полиция задержала предполагаемого убийцу, уже открыто уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU
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