В республиках СКФО аборты делают в два раза реже, чем на Ставрополье
Минздрав России назвал регионы с самым меньшим числом абортов, сделанных в 2018 году. Среди лидеров по этому показателю республики Северного Кавказа.
Меньше всего абортов делают в Ингушетии: там на тысячу женщин, готовых рожать, приходится 6,2 случая. Дальше идет Дагестан с семью случаями, следом Кабардино-Балкария (8,6). Лидером в округе по числу абортов является Ставропольский край (15,5). В среднем в СКФО на тысячу женщин приходится 10,4 аборта.
В 2018 году в регионах СКФО, кроме Кабардино-Балкарии, не зарегистрировано ни одного случая аборта у девочек в возрасте от 10 до 14 лет. В КБР на тысячу девочек приходится 0,5 случаев. У Северного Кавказа в целом показатель равен нулю, это единственный такой результат по стране.
Правда, по количеству абортов в возрасте от 15 до 17 лет СКФО отдало низшую позицию Южному федеральному округу (1,11 против 1,07). Лидерами по числу детских абортов на Северном Кавказе стали Ставрополье и Кабардино-Балкария, у которых 2,5 и 2,6 случая на тысячу человек соответственно.
Отметим, что в Карачаево-Черкесии показатель по детским абортам в обеих возрастных группах равен нулю. Это единственный регион в России с таким результатом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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