Марафон на 45 км: чеченец переплывёт Байкал ради благого дела

СЕГОДНЯ 14:01 2019-08-02T14:36:08+03:00

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Чеченский пловец Заур Закраилов одолеет марафонскую дистанцию в 45 километров — спортсмен собирается переплыть озеро Байкал. Акция призвана привлечь внимание к проблемам загрязнения дикой природы.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе минспорта Чеченской Республики, Закраилов состоит в местной федерации плавания и примет участие в марафонском заплыве вместе с другими пловцами.

Спортсмены хотят привлечь внимание к острой проблеме загрязнения уникального озера и других источников пресной воды в России. Вопрос экологии стоял ребром, пока на Байкале продолжал свою работу целлюлозно-бумажный комбинат. Однако, даже после его закрытия в 2013 году, сотни тысяч туристов, посещающих величайшее из мировых озёр, также загрязняют природу, нарушая баланс местной флоры и фауны.

Напомним, что Байкал — самый большой резервуар пресной воды на земле. Его экосистема уникальна, а многие виды, обитающие в воде и на берегах озера являются уникальными и не встречаются больше нигде на всей планете.

ИСТОЧНИК KP.RU