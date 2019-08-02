Начал рассыпаться по кирпичикам: в Ставрополе поврежден дом

СЕГОДНЯ 14:33 2019-08-02T14:37:12+03:00

Застройщик уже приступил к восстановлению

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На проспекте Кулакова,65 из облицовочной кладки в многоэтажке Ставрополя выпали кирпичи.

Сооружение имеет монолитно-каркасную конструкцию, кирпич выступает только в качестве облицовки.

Специалисты обследовали здание изнутри и снаружи и постановили, что партия облицовочного кирпича была низкого качества.

По сообщению пресс-службы администрации, угрозы для жителей дома нет. Но застройщик уже заменяет облицовку.

ИСТОЧНИК KP.RU