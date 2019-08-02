Начал рассыпаться по кирпичикам: в Ставрополе поврежден дом
Застройщик уже приступил к восстановлению
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На проспекте Кулакова,65 из облицовочной кладки в многоэтажке Ставрополя выпали кирпичи.
Сооружение имеет монолитно-каркасную конструкцию, кирпич выступает только в качестве облицовки.
Специалисты обследовали здание изнутри и снаружи и постановили, что партия облицовочного кирпича была низкого качества.
По сообщению пресс-службы администрации, угрозы для жителей дома нет. Но застройщик уже заменяет облицовку.
ИСТОЧНИК KP.RU