"Синтоловый качок" готов выехать на стрелку с десантниками - видео

СЕГОДНЯ 16:38 2019-08-02T16:38:23+03:00

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Кирилл Терешин выпустил в день ВДВ провокационный ролик, в котором обещает приехать на стрелку с десантниками в любое время суток. Об этом сообщает "Победа 26" со ссылкой на самого фрика.

- Ну что, вэдэвешники? Тигр отслужил в армии ровно год. Я всегда здесь. Прямо здесь и сейчас стою. Решаю любую проблему в любую секунду. Я на связи, - говорит Терешин и всячески показывает, что готов вступиться за своего подписчика.

В комментариях уже есть первые пользователи, которые просят помощь у Терешина. Однако некоторые отреагировали негативно, говоря, что ему самому нужна помощь.

Терешин хвастается военным билетом и угрожает десантникам.

ИСТОЧНИК KP.RU