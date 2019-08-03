2019-08-03T09:58:22+03:00
Происшествия

Водитель грузовика, врезавшегося в автобус на Ставрополье, ответит за 5 смертей

Мужчина не раз нарушал ПДД
Полина ШАПОШНИКОВА
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Полиция Ставропольского края возбудила уголовное дело после аварии с 5 погибшими в столкновении автобуса и грузовика. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «Рено» выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус «Сан Лонг», перевозивший людей из Волгограда в Ставрополь. Водитель и четверо пассажиров автобуса не выжили. Водитель грузовика попал в больницу. Он за последние пару лет не раз нарушал ПДД.

- Назначено проведение шести судебных экспертиз. Расследование уголовного дела находится на контроле в Следственном департаменте МВД России, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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