Посадил ребенка на мотоцикл и опрокинул водитель без прав в Железноводске

СЕГОДНЯ 09:55 2019-08-05T09:55:07+03:00

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Мотоциклист в Железноводске взял 7-летнего мальчика покататься по двору, но не справился с управлением, и быстро скрылся после ДТП.

Это случилось в субботу во дворе дома по улице К.Маркса на глазах у матери, которая разрешила прокатить сына без всяких средств защиты. В отделение реанимации с очаговой травмой головного мозга был доставлен малыш.

Личность водителя была установлена — 40-летний мужчина был лишен прав какое-то время назад за нетрезвое вождение. Степень ответственности водителя и матери в травмировании ребенка устанавливается, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU