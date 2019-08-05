Убийство за суицид попытался выдать ставропольский Отелло
Он пырнул ножом знакомого, который хотел отобрать у него женщину
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31-летний житель Левокумского района проходит как подозреваемый в деле об убийстве. Днем 22 июля 2019 году он выпивал с мужчиной, чья бывшая женщина стала его нынешней возлюбленной. Выпивка кончилась ссорой, потому что потерпевший пытался помириться с экс-пассией.
Отелло пырнул ножом 40-летнего бывшего своей любимой. Тот умер на месте. Перепуганный мужчина вложил нож в руку убитого, имитируя суицид, и вызвал скорую.
Подозреваемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU