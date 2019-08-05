Выставку украшений древних женщин организуют в Железноводске
Скфиские красавицы не отказывали себе в безделушках
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Браслеты, кольца, подвески древних модниц покажут в Железноводске. Украшения были найдены при раскопках на территории курорта в 1990-х годах.
Больше 200 украшений смогут увидеть посетители выставки в Пушкинской галереи.
Кроме «бижутерии» гостям покажут предметы быта, орудия труда, оружие.
На КМВ располагался один из центров древней цивилизации, признаки которой до сих пор находят археологи.
ИСТОЧНИК KP.RU