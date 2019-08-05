Выставку украшений древних женщин организуют в Железноводске

СЕГОДНЯ 13:03 2019-08-05T13:03:00+03:00

Скфиские красавицы не отказывали себе в безделушках

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Браслеты, кольца, подвески древних модниц покажут в Железноводске. Украшения были найдены при раскопках на территории курорта в 1990-х годах.

Больше 200 украшений смогут увидеть посетители выставки в Пушкинской галереи.

Кроме «бижутерии» гостям покажут предметы быта, орудия труда, оружие.

На КМВ располагался один из центров древней цивилизации, признаки которой до сих пор находят археологи.

ИСТОЧНИК KP.RU