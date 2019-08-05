На Ставрополье 51 минута, на Кавказе — час, в Ингушетии — два: сколько времени терапевт уделяет пациенту за год

СЕГОДНЯ 13:32 2019-08-05T13:32:01+03:00

И как много они обслуживают людей за этот же период

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Минздрав России опубликовал данные о том, сколько терапевтом приходится на десять тысяч человек в каждом регионе СКФО. С результатами статистического подсчета можно ознакомиться на сайте ведомства.

По материалам Минздрава, всего на Северном Кавказе работает 4319 терапевтов. Большего всего специалистов в Дагестане (1342) и Ставропольском крае (968). Немного меньше в Чечне (580), Северной Осетии (456) и Кабардино-Балкарии (405). В Ингушетии и Карачаево-Черкесии меньше четырехсот терапевтов на весь регион: 311 и 257 соответственно.

Несмотря на это, Ингушетия считается республикой, в которой больше всего терапевтов на десять тысяч человек (9,39). Дальше по обеспеченности кадрами идут Северная Осетия (8,48) и КЧР (7,15). Им немного уступают Чечня (6,46), Дагестан (6,16) и КБР (6,15). Последней стало Ставрополье, где на десять тысяч пациентов приходится четыре-пять специалистов (4,37). Средний показатель на Северном Кавказе — 6,02.

Журналисты «Комсомольской правды» рассчитали, сколько терапевты СКФО тратят времени на одного пациента за год, если брать во внимание стандартный восьмичасовой рабочий день. Также мы учитывали, что год специалист отработает 238 дней, или 1904 часа.

Так, на одного терапевта в Ингушетии приходится 1065 пациентов, на каждого он потратит один час 48 минут. В Северной Осетии к одному специалисту идут 1179 пациентов, в среднем он отдает каждому за год по одному часу 38 минутам. К одному специалисту в КЧР, Чечне, Дагестане и КБР приписаны 1399, 1548, 1623 и 1626 пациентов соответственно. На каждого своего больного они тратят больше часа. В среднем по СКФО к одному терапевту может быть потенциально приставлено 1667 человек, он потратит на лечение одного из них один час восемь минут за год.

Сложнее всего обстоит ситуация в Ставропольском крае. Там на одного терапевта приходится 2288 пациентов. Каждому он уделит 51 минуту в год.

ИСТОЧНИК KP.RU