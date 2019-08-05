После публикаций в СМИ о плохом бетоне на стройке путепровода в Невинномысске провели экскурсию

СЕГОДНЯ 15:31 2019-08-05T15:31:03+03:00

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В Невинномысске для всех желающих провели экскурсию на стройке путепровода. Мероприятие организовано после видео с демонтажом бетонного бортика. После этого СМИ стали говорить о ненадлежащем качестве бетона, который крошился слишком легко.

В городе химиков создание путепровода подходит к концу, объект сдадут в 2019 году. Участникам экскурсии показали результаты и продемонстрировали образцы бетона, которые используют в работе. Руководитель проекта Вадим Энглас сказал, что бракованного бетона на стройке нет. Качестве бетона тщательно контролируют.

ИСТОЧНИК KP.RU