2019-08-05T16:19:54+03:00
Экономика

Фермеры Ставрополья начали собирать столовый виноград

В основном ягоду выращивают в К(Ф)Х
Полина ШАПОШНИКОВА
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На Ставрополья приступили к сбору винограда. Первыми начали пожинать плоды фермерские и личные подсобные хозяйства.

Край богат такими столовыми сортами виноградов как «Восторг», «Августин», «Молдова», «Мускат Янтарный», «Кишмиш Лучистый», «Оригинал», «Надежда АЗОС», «Кодрянка», «Аркадия», сообщили в минсельхозе СК.

Большая часть столовых сортов располагает в К(Ф)Х Ахмедханова на площади 124,33 га.

А на 35,72 га производством посадочного материала винограда в крае занимается К(Ф)Х Калашникова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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