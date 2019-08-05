Крупнейший автовокзал Ингушетии закрыли из-за нарушений
Назранскую автостанцию временно закрыли из-за ряда нарушений. Все они относятся к несоблюдению антитеррористических требований, передают источники.
- Решением суда автовокзал закрыт из-за выявленных грубых нарушений правил безопасности, касающихся антитеррористической защищенности объекта, - сказали информаторы.
Автовокзал построили в 2016 году, его общая площадь — одна тысяча квадратных метров. На четырех этажах находится административный корпус, а на пятом арендуют помещения. Кроме этого, в здании есть комнаты отдыха, раздельные кассы и камеры хранения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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